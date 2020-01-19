Гонконг, Китай, , 15:39 — REGNUM Правоохранительные органы Гонконга применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов, об этом 19 января сообщает Al Arabia.

Демонстранты собрались у здания Законодательного совета региона, где размахивали флагами Великобритании и США.

Требования протестующих заключались в реформировании избирательной системы и бойкоту Коммунистической партии Китая.

Напомним, Гонконг был колонией Великобритании вплоть до 1997 года, после чего вернулся в состав КНР. Данный факт является причиной сохранения здесь специфических взглядов, направленных против Пекина.

Демонстранты выходят на улицы региона на протяжении последних семи месяцев, они недовольны стремлением местных властей ограничить права автономии, подчинив ее континентальному Китаю.

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