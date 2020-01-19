Киев, , 15:39 — REGNUM Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил граждан Украины с праздником Крещения, пожелав Украине, чтоб крещенская вода изгнала из страны врагов и принесла мир. Об этом бывший украинский лидер написал 19 января на своей странице в социальной сети Twitter.

Порошенко пожелал гражданам страны Божьего благословения, а также «пусть иорданская вода выгонит с Украины врага и принесет» долгожданный и справедливый мир.

ИА REGNUM напоминает, в новогоднюю ночь на телеканалах «5 канал» и «Прямой», которые связывают с Порошенко в первую очередь транслировалось поздравление Петра Порошенко с Новым годом, а затем — президента Украины Владимира Зеленского. В частности в своей новогодней речи Порошенко отметил, что команда его партии защищает страну в тылу от «атак пятой колонны».

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