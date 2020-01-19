Москва, , 15:36 — REGNUM Должны быть созданы все условия для обеспечения «абсолютного суверенитета» России, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко 19 января в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Матвиенко отметила, что предложения президента России Владимира Путина о внесении изменений в конституцию полностью соответствуют условиям «неспокойного времени», в котором мы живём.

«В России не может исполняться ни одно положение никаких международных документов, которые противоречат нашей Конституции», — подчеркнула спикер Совфеда РФ.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию, подчеркнув, что эти изменения должны прямо гарантировать приоритет основного закона РФ над любыми решениями международных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко охарактеризовала послание президента как «взвешенное и продуманное».

Читайте ранее в этом сюжете: Изменения в Конституции России должны гарантировать ее приоритет — Путин