Сочи, Краснодарский край, , 15:31 — REGNUM Бывший глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев после отставки дал интервью «Первому каналу».

В этом интервью Медведев рассказал о том, почему было принято решение об отставке его второго правительства.

По словам Медведева, главная причина отставки его правительства в том, что президент России Владимир Путин начал масштабную конституционную реформу в стране, которая, в том числе, меняет баланс между ветвями власти. именно поэтому правительство Медведева должно было уйти в отставку, чтобы глава государства мог не оглядываться на него при проведении этих важных реформ.

«Первое и главное, о чем я сказал, когда мы встречались с президентом после послания, 15 января текущего года, о том, что в послании обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже изменению баланса властей в стране, это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — сказал Дмитрий Медведев.

Также Медведев напомнил, что он возглавлял правительство России на протяжении восьми лет, а это очень много. Более того, после развала Советского Союза ни одно правительство столько не продержалось.

Бывший глава правительства считает, что он работал в этой должности в исключительно важное и сложное время. Решались важные организационные задачи в масштабах страны в условиях внешнего давления и экономического кризиса.

В целом, Медведев доволен работой своего правительства — ему удалось удержать макроэкономическую стабильность.

Он привел примеру. Так, когда он только стал главой правительства, инфляция в России достигала 15%, сейчас же, благодаря работе его правительства и Банка России инфляцию удалось обуздать и она составляет порядка 3%.

«Эти усилия по макроэкономической стабилизации я также не могу исключить из числа тех важных вещей, которыми занималось правительство», — сказал Медведев.

Также Медведев считает, что оба его правительства вполне плодотворно работали над государственными программами развития, которые инициировал президент Путин. Это майский указ 2012 года и национальные проекты 2018 года.

«Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен», — заявил Медведев.

Что касается перехода на новую работу на должность заместителя Совета безопасности России, то Медведев считает эту работу очень важной и был рад, что президент, который возглавляет Совет безопасности, предложил ему стать его заместителем.

«Я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа», — пояснил Медведев.

Также Медведев подчеркнул, что он остается главой правящей в России партии «Единая Россия» и не собирается уходить с этой должности.