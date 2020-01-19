Берлин, , 15:28 — REGNUM В Берлине начались переговоры президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, лидеры двух стран прибыли в Берлин, где они примут участие в работе международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.

Перед начало конференции Путин и Эрдоган сверят свои позиции по Ливии, а также обсудят ситуацию в Сирии.

Стоит отметить, что Эрдоган в ливийском конфликте занимает конкретную сторону — сторону Правительства национального согласия Файеза Сараджа, который контролируется Триполи и окрестности. Более того, Эрдоган обещал Сараду отправить в Ливию турецкие регулярные войска.

Российская сторона занимает более сдержанную позицию, хотя и оказывала некоторую поддержку Ливийской национальной армии Хадифы Хафтара.