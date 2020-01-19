Москва, , 15:26 — REGNUM Бывший председатель правительства России Дмитрий Медведев дал комментарий о своем назначении на должность заместителя председателя Совета безопасности страны. Он сделал это 19 января в интервью Первому каналу.

«Ничего неожиданного в этой должности нет, кроме того, что этой должности до этого не было», — заявил экс-глава правительства и добавил, что такие идеи на самом деле существовали.

Также он указал, что согласился на принятие данного поста, так как считает эту работу нужной и важной.

При этом Медведев отметил, что Совбез РФ следит за широким спектром вопросов, таких как защита прав человека, обеспечение суверенитета и обороноспособности России, экономической и промышленной безопасности, а также проблем экологии.

«Но и не скрою, наверное, тот опыт, который я приобрёл, работая вот эти почти восемь лет в правительстве, а до этого возглавляя Совет безопасности как президент, он, наверное, тоже пригодится», — заключил Дмитрий Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев позвонил председателю Совета министров Белоруссии Сергею Румасу.