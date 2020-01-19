Запорожье, Украина, , 15:22 — REGNUM Служба безопасности Украины не видит оснований для запрета на въезд российским актерам Марату Башарову, Ларисе Удовиченко, Татьяне Кравченко, Андрею Васильеву, Дарье Михайличенко, Сергею Колесникову, Александре Коломейцевой, у которых на Украине запланированы гастроли. Об этом свидетельствует официальный ответ украинской спецслужбы, опубликованный 19 января украинским изданием «Цензор.нет».

Также представитель украинской спецслужбы обратился с официальным письмом к начальнику главного управления национальной полиции Запорожской области с просьбой усилить охрану гражданского порядка в городе Запорожье во время проведения спектакля «Идея Фикс», который запланирован на 19 января в 19:00 (20:00 мск).

ИА REGNUM напоминает, 19 декабря 2019 года с требованием запретить проведение данного спектакля в городе Харькове и запретить актеру Марату Башарову въезд на территорию Украины обратились в СБУ члены организации «Свитанок».

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