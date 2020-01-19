Берлин, , 15:00 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках берлинской международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Главы внешнеполитических ведомств США и Турции перед непосредственным началом конференции обсудили мирный процесс в Ливии. Помпео и Чавушоглу пришли к согласию о необходимости официального прекращения огня и создании надежных механизмов контроля.

Напомним, что сегодня в Берлине проходит международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В ней принимают участие главы Германии, Турции, России, Египта, а также представители других стран и международных организацией.