Берлин, , 14:56 — REGNUM Перед началом берлинской международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии президент России Владимир Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что на берлинской международной конференции по Ливии страны, косвенно участвующие в конфликте, а также международные организации попытаются выработать стратегию урегулирования в этой стране, раздираемой войной со времен гибели Муаммара Каддафи в 2011 году.

Стоит отметить, что Турция влезла в ливийский конфликт на стороне Правительства национального согласия, контролирующего Триполи. Президент Турции Эрдоган даже обещал ввести турецкие регулярные войска в Ливию, чтобы остановить наступление Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара на Триполи.

Перед отлетом в Берлин Эрдоган заявил журналистам, что на конференции намерен кроме обсуждения ситуации в Ливии затронуть тему сирийского Идлиба.