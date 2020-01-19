Иерусалим, , 14:48 — REGNUM Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала развёртывание системы обнаружения подземных ходов на границе с Ливаном. 19 января об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что новая система будет состоять из сети высокотехнологических датчиков, которые позволят своевременно обнаруживать любые подземные работы на границе.

Напомним, движение «Хезболла» ранее использовало тоннели для проведения диверсий на территории Израиля. В 2018 году Израиль объявил о начале операции «Северный щит», целью которой является обнаружение и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в пресс-службе ЦАХАЛ заявили об уничтожении шестого тоннеля на границе с Ливанов в рамках операции «Северный щит».

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