Берлин, , 14:44 — REGNUM Следующую встречу по вопросам урегулирования в Ливии «продолжения реализации политического процесса» в данной стране готова провести у себя Италия. Об этом 19 января заявил итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, который прибыл на берлинскую конференцию по данной теме.

«Берлинская конференция станет важной отправной точкой, но сегодня мы только устанавливаем рамки, а в ближайшие дни будет необходимо довести до конца конкретные инициативы по достижению прекращения огня, диалогу между сторонами и блокированию поступления оружия в страну», — заявил глава МИД Италии во время пресс-подхода, трансляция которого велась в соцсети Facebook.

Также он выразил уверенность в том, что итоги берлинской конференции будут положительными.

Кроме этого, глава итальянского МИД отметил, что закрытие Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара ряда портов Ливии для нефтяного экспорта служит ослаблению страны и её народа, так как является для них «одним из их немногих источников дохода».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин прилетел в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии.