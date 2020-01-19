Нью-Дели, , 14:46 — REGNUM Власти Индии восстановили интернет в нескольких районах штата Джамму и Кашмир, об этом 19 января сообщает Anadolu Ajansi.

Тем не менее, как отмечается в издании, местным интернет-провайдерам позволили восстановить доступ лишь к тем сайтам, которые были позволены правительством. Доступ к социальным сетям по-прежнему ограничен.

Напомним, 5 августа власти страны приняли решение ограничить автономию штата Джамму и Кашмир, являющегося объектом территориального спора между Пакистаном и Индией.

Решение Нью-Дели вызвало бурю недовольства со стороны ряда региональных государств, а также привело к протестам в самом Кашмире, как следствие, власти страны ввели в регионе комендантский час.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Пакистана провел переговоры с чиновниками из США