Берлин, , 14:38 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Берлин, где он примет участие в международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии. Об этом сегодня, 19 января, сообщают германские СМИ.

Российский лидер был одним из инициаторов созыва данной конференции. Глава государства не раз подчеркивал, что Россия заинтересована в мирной, стабильной и развивающейся Ливии.

Именно Россия, совместно с Турцией смогли доиться от противоборствующих сторон в Ливии — Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии заключения перемирия.