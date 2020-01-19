Берлин, , 14:28 — REGNUM Страны — участники берлинской международной конференции по урегулированию конфликта в Ливии будут участвовать в механизме по мониторингу прекращения огня в этой стране. Об этом сегодня, 19 января, сообщают германские СМИ со ссылкой на источник.

По данным СМИ, в рамках конференции предполагается выработать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии — Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией.

Эти две силы при посредничестве России и Турции уже заключили перемирие, но фактически не соблюдают его.

Напомним, что ЛНА контролирует большую часть территории страны, а ПНС — столицу страны город Триполи и его окрестности. В минувшем году глава ЛНА маршал Халифа Хафтар попытался захватить Триполи, чтобы объединить страну силовым путем, однако он не преуспел. Длительное противостояние без надежды на победу одной из сторон заставило стороны сесть за стол переговоров.