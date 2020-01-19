Берлин, , 14:26 — REGNUM Усиленные меры по обеспечению безопасности предприняты берлинской полицией в связи с проведением в городе международной конференции по мирному урегулированию в Ливии.

Как сообщает РИА Новости, для того, чтобы обеспечить безопасность проводимого мероприятия, полиция Берлина перекрыла все подъезды и подходы, ведущие к ведомству канцлера Германии.

Кроме этого, на улицы выведены для дежурств дополнительные наряды полиции, а часть мостов и проездов закрыты правоохранителями.

«Ведомства канцлера и часть дорог в центре будут полностью перекрыты. Полиция и другие ведомства заблаговременно оповестили берлинцев об этом», — приводит РИА слова представителя полиции.

Отметим, международная конференция по вопросам мирного урегулирования в Ливии началась в Берлине примерно около полудня. На ней ожидается присутствие глав ряда стран — президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси. Соединенные Штаты на конференции будет представлять государственный секретарь США Майкл Помпео. Также, ожидается прибытие сторон ливийского конфликта, которые подтвердили ранее свое участие в данной конференции.

Помимо этого, указывается, что на конференцию прибудет около 800 журналистов, однако все они будут освещать её ход дистанционно, в специально организованном федеральным ведомством Германии пресс-центре, вход в который будет ограничен.