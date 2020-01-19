Берлин, , 14:22 — REGNUM Глава Правительства национального согласия Ливии, контролирующего столицу страны город Триполи, Файез Сарадж потребовал ввести в страну международные силы, чтобы остановить непрекращающиеся попытки маршала Халифы Хафтара, возглавляющего Ливийскую национальную армию, захватить Триполи. Об этом Сарадж заявил сегодня, 19 января, в интервью германской газете Welt am Sonntag перед началом международной конференции по Ливии.

«Если Халифа Хафтар не прекратит свое наступление, мировое сообщество должно предпринять шаги, а именно защитить гражданское население Ливии, в том числе с помощью международных сил», — сказал Сарадж.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Берлине проходит международная конференция по Ливии, в рамках которой лидеры страны, косвенно участвующих в конфликте, а также междунароные организации попытаются выработать стратегию урегулирования этого многолетнего конфликта.