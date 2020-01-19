Триполи, , 14:34 — REGNUM Глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж заявил о необходимости введения в Ливию международных сил, об этом 19 января сообщает издание Welt am Sonntag.

Только это, по мнению Сарраджа, которое он огласит в интервью немецкой газете, можно остановить наступление сил Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой Халифой Хафтаром.

«Если Халифа Хафтар не прекратит наступление, международное сообщество должно предпринять шаги, необходимые для защиты гражданского населения. В том числе при помощи силы», — отметил Саррадж.

Напомним, гражданская война в Ливии началась в 2011 году, после того, как международное сообщество в лице НАТО вторглось на территорию страны, что привело к убийству ее лидера Муаммара Каддафи.

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