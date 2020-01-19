Киев, , 14:14 — REGNUM На Михайловской площади в Киеве началась акция антифашистов, сообщают 19 января журналисты издания «Страна.ua» на своем telegram-канале.

По сообщению издания, участие в мероприятии принимает до двадцати человек. В руках у участников акции плакаты с надписями «Расформируйте полк АЗОВ», «Хватит кормить ультраправых», «Надо расследовать нападения праворадикалов».

По сообщению журналистов спикер антифашистской акции скандирует лозунги «Прочь фашизм! Прочь капитализм!», а также — «Права человека — будущее Украины».

Охраняют порядок на мероприятии несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

«Участников акции силовики взяли в кольцо оцепления. Противники акции стоят за кольцом оцепления. В большой степени это молодые парни возрастом 17+, многие из них в балаклавах. Во время акции произошла небольшая потасовка — в сторону митинга полетели яйца», — сообщает «Страна».

В свою очередь журналист Ольга Шарий отметила на своем telegram-канале, что в данный момент в столице Украины проходит акция антифашистов, также сообщив, что на акцию пришли представители праворадикалов.

Как уточняет украинское издание «Вести.ua», данная акция посвящена памяти российского адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых в этот день 11 лет назад представителями праворадикальных организаций.

ИА REGNUM напоминает, посол Израиля на Украине Йоэль Лион сегодня, 19 января, сообщил об осквернении памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге.

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