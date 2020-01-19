Берлин, , 14:13 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, об этом 18 января сообщает Anadolu Ajansi.

Основной темой переговоров была ситуация в Ливии. Стороны обсудили предстоящие действия, которые должны привести к прекращению огня между конфликтующими сторонами.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, когда страны НАТО вторглись в страну, что привело к убийство ее лидера Муаммара Каддафи.

В настоящее время государство фактически расколото на несколько противоборствующих анклавов. Международное сообщество разделилось по вопросу о поддержке одного из них.

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