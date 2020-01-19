Анкара, , 13:32 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 19 января сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечает издание, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались турецким силовикам. Задержание было произведено в провинции Ширнак.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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