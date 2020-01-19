19 января 2020 | Время чтения 6 мин

Отсутствие реальных результатов в развитии экономики (не виртуальной, а реальной промышленной), откровенная социальная наглость в распределении общественного богатства или, упаси Боже, любой внешнеполитический провал (например – срыв берлинской встречи «нормандского формата») неизбежно превратят трещинки в ощутимые трещины, а затем и в конфликтные расколы.

Андрей Ганжа, , 12:27 — REGNUM Весной-летом 2019 года Владимир Зеленский и его команда пришли к власти в «формате мечты»: под ними оказались и президентское кресло, и парламентские мандаты, и правительственные портфели и даже контроль над судейскими мантиями и прокурорскими погонами. Однако на это поле, похоже, вошла не совсем «Dream Team» («команда мечты»), а тривиальная «группа волков». Или, если хотите, «стая товарищей» …

Украина

ЗЕкоманда завела в парламент 254 человека. Сейчас 250: двое ушли в президиум Рады, формально став беспартийными, а двоих исключили. Но все равно, при таких раскладах «простое большинство» (226 голосов) всегда в кармане у партии. Так, во всяком случае, казалось, а фракцию «Слуг народа» с гордостью назвали «моноблоком».

Но сбои моноблока начались уже осенью. 12 сентября «Слугам» впервые не хватило голосов. Тогда нардепы рассматривали предложение сократить срок подготовки ко второму чтению законопроекта об управлении безопасностью автомобильных дорог. За такое решение проголосовали только 223 депутата, при этом фракция «Слуга народа» дала 208 голосов «за». В тот же день Рада впервые «провалила» и закон. Парламент голосовал за проект Закона «О правопреемственности Украины», которым предлагалось отменить действие актов СССР и УССР на территории страны и предлагалось введение императивного мандата. «За"проголосовали 214 депутатов, из них «Слуг» только 210.

Пока это лишь исключения. Как правило фракция «Слуг» голосует дисциплинировано и в точном соответствии с «кодом Разумкова» — когда фраза спикера «прошу проголосовать и поддержать» означает команду «слугам» голосовать за законопроект, в то время как «прошу определяться и голосовать» являются заклинанием смерти для любого парламентского предложения.

Эти и другие инциденты дали повод уже с осени говорить о существовании «групп влияния» внутри «служебного» моноблока. Сейчас выделяют три таких основных группы: «коломойские», «соросята» и «квартальные». Первых связывают с защитой интересов олигарха Игоря Коломойского, вторых рассматривают как проводников интересов в Украине финансового магната и спекулянта Джорджа Сороса. Ну, а третьих — как ставленников самого президента Зеленского (и сил, стоящих за ним), пока дисциплинировано голосующих в точном соответствии с «кодом Разумкова».

Осенние инциденты с недобором голосов — это действительно эпизоды, не носившие системного характера. Но начало года принесло новацию в истории украинского парламента 9-го созыва: прямую атаку «коломойских» на «соросят». 15−16 января на YouTube появился канал «Как обмануть президента», где, в три приема, была размещена аудиозапись, которая представляется как прослушка совещания премьера Гончарука с финансово-экономическим блоком правительства. Сейчас сам канал удален и при попытке перейти по ссылкам, появляется надпись «Видео недоступно, поскольку загрузивший его пользователь удалил свой аккаунт». Хотя «рукописи не горят», и с полной записью разговоров (полтора часа) пока еще можно ознакомиться на сайте ресурса «Страна».

Само содержание разговоров яйца выеденного не стоит. Премьер и министры обсуждают правительственный вопрос, как преподнести президенту факты укрепления гривны и образования грандиозной дыры в бюджете. Но ключевым оказалось не содержание, а форма. Которую сразу предложили рассматривать, как «оскорбление президента». Хотя формулировки в отношении лично Зеленского — «очень примитивное, в этом смысле — простое, понимание экономических процессов», или «не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там», или «попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему» — по жесткости и аутентичности выражений и рядом не стояли с самодиагнозами украинского премьера Гончарука («Я полный профан в экономике» или экономического министра Милованова («Я не скрываю, что я дебил. Я шучу…»). Но команда уже прозвучала, и депутаты, которых сейчас считают «коломойскими» в «Слугах народа», погнали медиаволну: ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ! Лозунг достаточно популярный в обществе, особенно на фоне другой волны — о бесконечном повышении зарплат и министров и председателей Национальных акционерных компаний.

По сути это и есть первая серьезная атака «коломойских» на «соросят», поскольку именно последние получили контроль над Кабинетом министров (премьер, министр экономики, скорее всего — министр финансов). Что не может радовать Игоря Коломойского, у которого с Соросом с 2019 года началась открытая фаза противостояния, связанная не только с нефтегазовым сектором, но и конфигурацией правительства Украины http://versii.com/news/398834/ Летом 2019-го выиграл Сорос, чьи «птенцы» и сформировали Кабмин. Январский аудиоскандал можно рассматривать, как неудавшуюся попытку реванша.

«Неудавшуюся», потому что парламентская фракция «Слуг» не поддержала «коломойских» и за предложение на заседании фракции проголосовало то ли семь, то ли одиннадцать человек («утечки» предлагают разные цифры). Президент Зеленский тоже решил не добивать Гончарука и оставил без последствия заявление премьера об отставке. Он не принял ее при условии выполнения ряда неотложных заданий, в том числе — решения вопроса о начислении справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, а также освобождение руководителей министерств, не достигших реальных результатов.

Зеленский в этой ситуации только выиграл. С одной стороны, он осадил чересчур ретивых «коломойских», а с другой — показал «соросятам», кто в доме хозяин, оставив за собой право в любой момент отставить правительство. Поскольку «реальные результаты» в работе министерств, похоже, не предвидятся, а провести любое парламентское решение в условиях абсолютного численного доминирования «квартальных» в Раде он сможет всегда.

Разочарованный Александр Дубинский, один из неформальных лидеров неформальной парламентской группы «коломойских», раздраженно написал в Твиттере: «Краткий итог совещания президента с премьером: тупого попросили уволить ещё более тупых. Но уволить никого не получится, потому что увольнять должен самый тупой. Тупик». Может даже не заметив, что выразился по отношению к Зеленскому еще более круто, чем Гончарук и его компания вместе взятые.

Почему «коломойские» потерпели поражение? В первую очередь потому, что их слишком мало. В начале осени считалось, что их «около 30−40 депутатов». Но скорее прав Давид Арахамия (глава депутатской фракции «Слуг народа»): «Я уже говорил, что среди наших 254-х депутатов есть 7−10, которых условно можно отнести к орбите Коломойского. Она маленькая эта группа, но благодаря тому, что медийная, создает иллюзию, что очень влиятельная. Вы можете сравнить: 10 депутатов из 254 — это даже не 5%. Это можно принять как «статистическую погрешность».

Однако расслабляться «соросятам» и даже «квартальным» не следует. Во-первых, именно медиа создают ныне общественное влияние. А Дубинский, Бужанский, Куницкий — это сейчас, как по мне, тройка самых популярных в Украине медийщиков.

Во-вторых, Дубинский принял активное участие в поиске сторонниками Дональда Трампа («миссия Джулиани») компромата и на противников президента на грядущих выборах, и на всю Демократическую партию США в целом. И если Трамп выйдет сухим из импичмента, а это значит — увеличит значительно увеличит свои шансы на второй срок, то влияние Дубинского и его группы возрастет в разы. Потому что «Америка — это наше все!».

Резюмируя остается заметить, что монолитность парламентского блока «Слуг народа» дала заметную трещинку. Пока она нивелируется харизмой и действиями президента Зеленского, преподносимыми как успех. Например — парижская встреча. Но отсутствие реальных результатов в развитии экономики (не виртуальной, а реальной промышленной), откровенная социальная наглость в распределении общественного богатства или, упаси Боже, любой внешнеполитический провал (например — срыв берлинской встречи «нормандского формата») неизбежно превратят трещинки в ощутимые трещины, а затем и в конфликтные расколы.

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