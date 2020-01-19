Берлин, , 12:03 — REGNUM В Берлине германские власти значительно усилили меры безопасности в преддверии международной конференции по Ливии. Об этом сегодня, 19 января, сообщает РИА Новости.

Сегодня после полудня в Берлине должна начать работу международная конференция по урегулированию в Линии. В конференции должны принять участие представители ряда стран, в частности, президент России Владимир Путин, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также канцлер Германии Ангела Меркель.

США будет представлять государственный секретарь США Майк Помпео. Ожидается, что на определнном этапе к работе конференции присоединятся представители противоборствующих в Ливии сил — Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии.

Для обеспечения безопасности полиция Берлина работает в усиленном режиме. Все проезды к резиденции федерального канцлера, где будут проходить переговоры, перекрыты. На улицах дежурят дополнительные наряды полиции, часть проездов и мостов огорожены полицейскими автомобилями.