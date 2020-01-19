Амстердам, , 11:24 — REGNUM Правительственные партии Христианско-демократический призыв и Демократы 66 потребовали от правительства Нидерландов разъяснений, почему национальная авиакомпания КЛМ не отменила рейсы в воздушном пространстве Ирака, несмотря на обстрел Ираном военной базы в этой стране.

Обстрелы произошли в ночь с 7 по 8 января. Однако КЛМ отменил свои рейсы лишь утром 8 января, после того как над Тегераном был сбит украинский лайнер.

Представители обеих партий выразили сомнения в том, что в КЛМ приняли к действию рекомендации Совета по безопасности Нидерландов о мерах безопасности, которые тот сделал после трагедии с малайзийским Боингом рейса MH17.