Киев, , 10:47 — REGNUM Украинский политолог Константин Бондаренко пояснил какую ошибку совершил президент Украины Владимир Зеленский, оставив Алексея Гончарука на должности главы украинского правительства. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Бондаренко отметил, что есть три момента. Первый из них — кто-то должен был нести ответственность за «супервысокие «гонорары» чиновников, которые возмутили граждан». Политолог пояснил, что высокие заработные платы украинских чиновников уже создали соответствующую репутацию правительства, как бы чиновники не оправдывались. Владимир Зеленский ввиду того, что оставил Алексея Гончарука на его должности, делит с ним эту ответственность.

Во-вторых, по мнению политолога, заявление Гончарука носило характер своеобразного шантажа. Бондаренко отметил, что если глава украинского правительства действительно хотел уйти в отставку, то «не устраивал бы публичное шоу и писал бы заявление по назначению».

«Оставив Гончарука на должности, Зеленский дал сигнал всем остальным членам команды: ничего не бойтесь, никого не уволю. То есть, продемонстрировал слабину. В-третьих, был шанс заменить профанов на профенсионалов», — подытожил политолог.

ИА REGNUM напоминает, 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал на имя президента Украины прошение об отставке, несмотря на то, что согласно законодательству, данное прошение он должен был направить в Верховную раду. Прошение Гончарука последовало после того, как в сети интернет были опубликованы аудиозаписи совещания, которое якобы проходило в том числе при участии главы правительства и в ходе которого премьер-министр критиковал президента за низкий уровень знаний в области экономики. Прошение об отставке Гончарука Зеленский отклонил.