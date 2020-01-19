Амстердам, , 10:29 — REGNUM 60 граждан Ираке требуют от Нидерландов компенсацию за авиаудар по городу Hawija в 2015 г. Они к обратились к адвокату Лисбет Зегвелд (Liesbeth Zegveld), которая готовит от их имени иск к голландским властям. По её словам, количество желающих компенсацию ещё может увеличиться.

Во время налёта истребителя F-16 голландских ВВС в 2015 г. погибло по меньшей мере 70 мирных граждан. Вследствие атаки на мастерскую по изготовлению автомобильных бомб под ударом оказался жилой квартал. Инцидент стал одним из самых кровопролитных в ходе действий международной анти-ИГИЛовской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалиции.

По мнению Зегвелд, жертв и родственников жертв интересует вопрос, что сделали голландские военные, чтобы избежать такое количество погибших. По её мнению, местных жителей следовало предупредить с помощью листовок о предстоящем налёте.

О налёте на Hawija стало известно в октябре 2019 г. С тех пор нижняя палата голландского парламента несколько раз обсуждала инцидент. В центре обсуждения оказался вопрос, не скрывали ли голландские власти информацию о случившемся от собственного парламента. Премьер-министр М. Рютте был вынужден признать, что тогдашний министр обороны Ж. Хеннис ошибочно сообщила парламенту, будто действия голландские ВВС не привели к человеческим жертвам, хотя на тот момент уже было известно о 70 жертвах.