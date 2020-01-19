Вашингтон, , 10:24 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по вопросам Европы и России Эндрю Пик ушел в отставку. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства Пик покинул Белый дом 17 января. Утверждается. что против него велось расследование, связанное с безопасностью.

Примечательно, что Пик должен был ехать вместе с Трампом на Всемирный экономический форум в Давосе на будущей неделе.

В должности старшего директора по делам Европы и России в Совете национальной безопасности США Пик проработал всего три месяца.

Напомним, из администрации Трампа постоянно происходят утечки внутренней информации, не предназначенной для распространения. Президент и верные ему люди пытаются искоренить эту практику.

Кроме того, текучка кадров в администрации Трампа одна из самых высоких за всю историю США.