Сана, , 10:14 — REGNUM Число погибших при обстреле казармы йеменской армии в провинции Мареб на северо0востоке Йемена возросло до 70 человек. Об этом сегодня, 19 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Напомним, что обстрелу подвергся лагерь призывников, которых набирают в армию, контролируемую арабской коалицией во главе с Саудовской Аравией. Представители властей Йемена, контролируемых арабской коалицией, обвиняют в обстреле повстанцев-хуситов из шиитского движения «Ансар Алла».

Сперва сообщалось о том, что в результате обстрела погибли 24 человека, ранения получили 20 человек.

Теперь сообщается о гибели 70 человек и ранении 50.

Война в Йемене не прекращается с 2014 года. Политическая нестабильность в Йемене началась в 2011 году когда на волне «арабской весны» со своего поста ушел многолетний президент этой страны Али Абдалла Салех.

После ухода Салеха начались племенные волнения, которое вылились в вооруженные столкновений. Затем в ситуацию вмешались внешние игроки — Саудовская Аравия и Иран.