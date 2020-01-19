Амстердам, , 09:00 — REGNUM Министр обороны Нидерландов Анна Бейлевелд и министр иностранных дел Стеф Блок сообщили парламенту страны, что голландская тренировочная миссия в Ираке будет возобновлена в самое ближайшее время.

По их мнению, после тщательного взвешивания обстановки в стране голландские власти пришли к выводу о возможности возобновлении участия Нидерландов в анти-ИГИЛовской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалиции в Ираке. Миссия была приостановлена две недели назад, после того как убийство иранского генерала Сулеймани привело к обострению обстановки на Ближнем Востоке.

Иракский парламент потребовал вывода всех иностранных войск с территории страны, однако, по словам Блока, правительство Ирака с подобным требованием к Нидерландам не обращалось.