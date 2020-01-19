Вашингтон, , 08:26 — REGNUM В рамках международной конференции по Ливии в Берлине у госсекретаря США Майка Помпео нет запланированных встреч с представителями делегации из России. Об этом говорится в опубликованных данных на сайте Госдепартамента США.

В рабочем графике Помпео запланированы встречи с министрами иностранных дел Турции и ОАЭ Мевлютом, главой МИД ФРГ и главой внешнеполитического ведомства ЕС.

Делегацию России в Берлине возглавит президент РФ Владимир Путин.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января Помпео прилетел в Берлин для участия в конференции по Ливии.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США приземлился в Берлине