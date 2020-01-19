Киев, , 07:47 — REGNUM Правительство Украины обнародовало информацию о зарплатах украинских министров за прошедший год. Соответствующая информация была размещена пресс-службой украинского правительства 18 января.

Так, средняя заработная плата главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова оказалась самой высокой и составила 100 041 грн (253 711 рублей). На втором месте по размеру средней заработной платы оказалась министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, заработная плата которой составила 84 318 грн (213 836 рублей). Немного меньше средняя заработная плата в 2019 году оказалась у министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова, составив 83 947 грн (212 895 рублей). Средняя заработная плата за минувший год министра юстиции Дениса Малюськи составила 75 734 грн (192 067 рублей).

Самой низкой средней заработной платой за 2019 год оказалась зарплата министра Дмитрия Дубилета (32 836 гривен или 83 274 рублей), немногим более — у министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского (38 512 грн или 97 670 рублей).

Что касается заработной платы главы украинского правительства Алексея Гончарука, то ее средний размер за прошлый год составил 60 479 грн (153 380 рублей).

ИА REGNUM напоминает, ранее в украинских средствах массовой информации неоднократно появлялась информация о том, что украинские министры жалуются на низкий размер заработных плат. В свою очередь Алексей Гончарук 14 января заявил, что государственные служащие должны получать достойную заработную плату, дабы у них «не было искушения злоупотреблять своим служебным положением».

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Отметим также, что 17 января глава украинского правительства направил президенту Зеленскому прошение об отставке в связи с обнародованием аудиозаписей критического характера в адрес украинского лидера. Зеленский не принял отставку премьер-министра Украины, но поручил правоохранительным органам провести расследование относительно появившихся в сети интернет аудиозаписей, на которых якобы фигурирует Гончарук.