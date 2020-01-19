Вашингтон, , 07:14 — REGNUM Временно отстранён от выполнения обязанностей старший директор по делам Европы и России в Совете национальной безопасности (СНБ) Эндрю Пик. Об этом сообщает американский новостной сайт Axios, ссылаясь на собственный источник.

По данным источника, Эндрю Пик находится в административном отпуске в ожидании расследования. При этом сам чиновник и СНБ отказываются комментировать ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, 19 января обвинители из палаты представителей, по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, считают «неоспоримыми» доказательства злоупотребления властью.

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