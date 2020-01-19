Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Безапеляционные высказывания демократов, сопровождающие передачу обвинительного заключения по импичменту в Сенат, возмутили президента США Дональда Трампа. Об этом глава Белого дома заявил в Twitter.

«Нэнси Пелоси сказала, что это не вопрос доказательства, это вопрос обвинений! — восклицает Трамп. — О, правда?»

Президент США назвал также дело по импичменту в отношении него «позорным мошенничеством».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, защита Трампа официально отвергла оба обвинения, выдвинутых накануне Палатой представителей. Между тем, обвинители президента США назвали свои выводы «неоспоримыми».

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