Катманду, , 06:04 — REGNUM Не ясной остается судьба четырех корейцев и трех непальцев, после схода снежной лавины в районе гималайской вершины Аннапурна, сообщает 19 января Xinhua.

По словам представителя отправившегося на поиски пропавших спасотряда Бхима Гурунга, среди пропавших четыре туриста из Южной Кореи и три непальца, сопровождавших группу в качестве гида и носильщиков. Гурунг отметил также, что в ходе спасательной операции было спасено около 110 иностранных граждан и 40−50 граждан Непала. Пострадавших эвакуировали при помощи местных жителей и вертолетов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках шести пропавших без вести в Непале.

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