Вашингтон, , 05:23 — REGNUM Обвинители из палаты представителей, по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, считают «неоспоримыми» факты злоупотребления властью. Об этом говорится в опубликованном меморандуме обвинителей президента.

«Трамп злоупотреблял предоставленными ему властными полномочиями и подстрекал к вмешательству извне в наши выборы для своей личной политической выгоды», — говорится в документе.

По их мнению, президент своими действиями поставил под угрозу национальную безопасность страны. При этом Трамп чинил препятствия расследованию, проводимому палатой представителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января защита президента Трампа в официальном ответе отвергла все обвинения по импичменту.

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