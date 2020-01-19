Вашингтон, 19 января 2020, 05:23 — REGNUM Обвинители из палаты представителей, по делу об импичменте президента США Дональда Трампа, считают «неоспоримыми» факты злоупотребления властью. Об этом говорится в опубликованном меморандуме обвинителей президента.
По их мнению, президент своими действиями поставил под угрозу национальную безопасность страны. При этом Трамп чинил препятствия расследованию, проводимому палатой представителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января защита президента Трампа в официальном ответе отвергла все обвинения по импичменту.
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