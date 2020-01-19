Берлин, , 04:49 — REGNUM Председатель поддерживаемого западом ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж уверен, что Евросоюз неадекватно оценивает вызовы, с которыми сталкивается его правительство в Ливии. Обо этом Саррадж заявил в интервью Welt am Sonntag.

Глава ливийского правительства заявил о растущем разочаровании степенью поддержки ЕС. «К сожалению, роль Европейского Союза до сих пор была очень скромной, — говорит он. — Он не отреагировал адекватно на вызововы в Ливии».

Согласно ожиданиях Сарраджа, Евросоюз должен был активно выступить против генерала Халифы Хафтара и не до пустить продвижение возглавляемой им Ливийской национальной армии к Триполи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саррадж призвал к созданию международной военной коалиции, которая непременно должна выступить его стороне.

Напомним, конференциия по урегулированию военного конфликта на территории Ливии пройдет 19 января.

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