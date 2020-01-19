Берлин, , 04:24 — REGNUM Глава Правительства национального согласия в Ливии Файез Саррадж заявил о необходимости создания международной военной коалиции, которая должна выступить на его стороне против лидера Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, сообщил Саррадж Welt am Sonntag.

По словам главы правительства, объединенные военные формирования должны действовать под эгидой ООН.

«Мы приветствовали бы силы защиты не потому, что мы должны быть защищены как правительство, но чтобы защитить ливийское гражданское население», — заявил Саррадж, объясняя, почему именно ему, а не его противнику в ливийском конфликте должны помочь международные силы.

Ранее глава правительства национального согласия обвинил Хафтара в сабботиовании мирного урегулирования в Ливии.

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