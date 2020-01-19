Пекин, , 03:59 — REGNUM Госсовет КНР анонсировал ряд отставок и назначений чиновников, сообщает агентство Синьхуа.

Как стало известно, Чжан Кэ был назначен генеральным аудитором Госконтроля Китая. Мэн Дун, в свою очередь стал заместителем главы Национальной администрации телевидения и радио КНР, сместив на этом посту Фань Вэйпина. Сюэ Сяофэн же, в сою очередь, более не является замдиректора Отделения связи Центрального народного правительства в специальном административном районе Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно об избрании в Китае нового губернатора провинции Хэнань. Им стал Инь Хун.

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