Берлин, , 03:55 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в столицу Германии для участия в конференции по Ливии. Об этом Помпео сообщил в Twitter, сопроводив публикацию фотографией из аэропорта.

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил о намерении совместно с мировыми лидерами и представителями ООН обсудить вопросы мирного урегулирования в Ливии.

«Спасибо Германии за то, что выступила принимающей стороной и возглавила эту важную инициативу», — написал Помпео.

Напомним, конференция по ливийскому урегулированию состоится в Берлине 19 января. К участию приглашены лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, руководитель правительства национального согласия Фаиз Саррадж. Участие в переговорах намерен принять и президент России Владимир Путин. Кроме Помпео на конференцию приглашены представители Турции, Египта и некоторых других стран.