Вашингтон, , 03:54 — REGNUM В сенат передан подробный доклад, обосновывающий необходимость импичмента президента Дональда Трампа. Документ был опубликован на официальном сайте комитета по разведке палаты представителей.

В тексте обоснования импичмента выдвигаются два основных обвинения в адрес лидера США.

«Дональд Трамп использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод», — говорится в обвинительном докладе.

Второе обвинение заключается в том, что Трамп «попытался скрыть этот замысел, помешав конгрессу расследовать его нарушения».

По этим причинам необходимо провести импичмент и тем самым «устранить угрозу, которую президент представляет для национальной безопасности США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января в официальном ответе защиты президента «категорически и однозначно» отвергнуты обвинения по двум статьям импичмента.

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