Триполи, , 02:39 — REGNUM Накануне международной конференции по Ливии, лидер правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж обратился с призывом оказывать давление на силы подконтрольные командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифу Хафтару. Об этом политик сообщил в интервью Bloomberg.

По словам Сарраджа, Хафтар не стремится к политическому урегулированию кризиса в стране. Какие страны должны оказать давление на командующего Ливийской национальной армии Сарраджа не сообщил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международная конференция по урегулированию гражданского противостояния в Ливии пройдёт в Берлине 19 января. Во встрече примут участие представители России, Турции, Египта, ЕС, США, ООН и других стран.

Халифа Хафтар и Файез Саррадж подтвердили участие в конференции.

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