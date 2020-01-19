Рабат, , 02:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и король Марокко Мохаммед VI обсудили ситуацию в Ливии в ходе телефонного разговора, сообщает Xinhua со ссылкой на источник в правительстве Марокко.

Лидеры двух стран обсудили развитие ливийского кризиса. Кроме того, французский президент подчеркнул важную роль королевства в ливийском урегулировании.

Ранее в министерстве иностранных дел Марокко выразили сожаления в связи с исключением представителя королевства из состава участников Берлинской конференции по ситуации в Ливии, которая должна пройти в воскресенье, 19 января.