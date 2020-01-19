Донецк, 19 января 2020, 01:53 — REGNUM Корректировавший огонь ВСУ по территории Донбасса беспилотный летательный аппарат был перехвачен военнослужащими ДНР, сообщает 18 января пресс-служба Управления Народной милиции республики.
По данным источника, «для корректировки огня боевиками 59-й бригады применялся БЛА типа «Фурия», беспилотник был обнаружен специалистами комплекса радиоэлектронной защиты и посажен на территории ДНР.
В настоящее время профильные специалисты изучают полученную с БЛА информацию.
Напомним, за прошедшие сутки, 17 января, киевские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив в общей сложности 104 снаряда по территории республики.
Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Боевики ВСУ выпустили по территории республики 104 единицы боеприпасов