Лондон, , 01:49 — REGNUM На международной конференции в Берлине по урегулированию кризиса в Ливии Великобритания воспользуется возможностью призвать стороны конфликта вернуться к переговорам в рамках ООН. Об этом заявил глава правительства Великобритании Борис Джонсон.

«Данная встреча является для Великобритании возможностью вместе с международными партнёрами и странами региона поддержать усилия, направленные на обеспечение перемирия, и призвать, к возвращению к переговорам под эгидой ООН», — говорится в сообщении официального представителя офиса главы правительства.

По его словам, конфликт перестаёт быть локальным и «угрожает региону в целом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конференция по урегулированию кризиса в Ливии пройдёт в Берлине 19 января. Во встрече примут участие представители России, Турции, Египта, ЕС, США, ООН и других стран.

Лидер Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и глава правительства народного согласия Ливии Файез Саррадж подтвердили своё участие.

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