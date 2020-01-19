Киев, , 01:33 — REGNUM В Кривом Рогу задержали зарезавшего двух человек мужчину, сообщила 18 января пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области.

Как стало известно правоохранителям, 44-летний житель Кривого Рога в ходе ссоры исполосовал ножом пожилого 77-летнего мужчину и 46-летнюю женщину. От полученных ран оба скончались на месте.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого. В рамках открытого уголовного производства по статье Умышленное убийство двух и более лиц ведутся следственные действия.