Киев, , 01:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ездил в Оман для встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, заявила 17 января эфире ток-шоу «Эхо Украины» депутат Верховной рады Анна Скороход.

По словам Скороход, соответствующая информация поступила к ней из источника в офисе президента, не доверять которому у нее нет оснований.

«Действительно Зеленский встречался с Сурковым, — заявила Скороход. — И почему Оман, потому что Сурков под санкциями. Про что говорили, к чему пришли — мне не известно».

Напомним, Анна Скороход в ноябре 2019 года была исключена из фракции «Слуга народа». Ранее депутат неоднократно голосовала против продавливаемых фракцией решений. Так, Скороход проголосовала за расследование убийств оппозиционеров в Доме профсоюзов в Одессе, несмотря на то, что большинство членов фракции голосовали против, а также голосовала против закона о продаже земли.