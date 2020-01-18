Москва, , 23:52 — REGNUM В посольстве Польши в России поблагодарили МИД России за признание того факта, что Красная армия не принесла свободу Польше, об этом 18 января сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

«Дождались официального подтверждения что вступление Красной Армии в 45 не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правду о 1945 г. Спасибо», — говорится в заявлении посольства.

Данное заявление последовало в ответ на сообщение министерства иностранных дел России, в котором польские дипломаты увидели то, что ими воспринялось как официальное признание.

«Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная Армия спасла полякам жизнь. Свободу же надо было отстаивать самим», — ранее заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве иностранных дел России пока не прокомментировали данную ситуацию, заявив, что готовят по данному поводу разъяснение.

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