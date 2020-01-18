Рига, , 23:00 — REGNUM Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.

Внимание народного избранника привлекли слова одной местной жительницы, пожаловавшейся на русскоговорящих людей, о чем он и сообщил своим подписчикам в социальной сети.

«Что это за кошмар? Почему в Болдерае, везде, куда я иду — и к врачам, и в другие места, со мной говорят по-русски?», — написала недовольная в социальной сети Twitter.

Напомним, за последнее время агрессия латвийских общественников и законодателей в отношении русского языка проявляется часто. Так, депутат Европарламента от Латвии Робертс Зиле, что его пригласили в самолет на русском языке.