Москва, , 22:46 — REGNUM Предметы живописи, которые были ввезены в Россию в рамках компенсаторной реституции, являются собственностью государства и не подлежат возвращению. Об этом 18 января сообщил исполняющий обязанности министра культуры РФ Владимир Мединский.

Он подчеркнул, что несмотря на то, что полотна, на которые высказала свои претензии польская сторона, являются мировым достоянием культуры, только Россия как их собственник имеет право ими распоряжаться.

«Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему «возвращения культурных ценностей», — цитирует Мединского «Вечерняя Москва».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Польши заявили, что польская культура потерпела урон от действий Красной Армии и НКВД на ее территории. В частности, из страны были вывезены в Советский Союз ряд уникальных живописных полотен, принадлежащих кисти Яна Брейгеля-старшего, Даниэля Шульца, Яна Брейгеля-старшего и других.

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