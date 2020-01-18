Москва, , 21:51 — REGNUM Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал свою отставку нормальным явлением, соответствующее заявление было сделано 18 января в эфире Первого канала.

Бывший глава правительства в своем интервью заявил, что к сложившейся ситуации необходимо относиться спокойно.

Медведев подчеркнул, что правительства во всем мире уходят в отставку, хотя в нашей стране это в последние годы происходило не так часто.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием анонсировал изменения в основной закон страны. По итогам выступления состоялось заседание правительства страны, где Медведев заявил об отставке.

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