Дамаск, , 21:04 — REGNUM Ответственность за нападения на правительственные войска Сирии в Идлибе несут боевики террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 18 января сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он также подчеркнул, что численность террористов, находящихся в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, составляет не менее 20 тыс. человек. Боренков отметил, что в данные о численности представлены без учета иностранных наёмников.

Напомним, бои в провинции Сирии Идлиб проходят в течение последних трех дней. Первая атака террористов на сирийские правительственные войска состоялась 16 января. В пятницу, 17 января, группа боевиков численностью около 50 человек попытались атаковать позиции военных САР в районе населенного пункта Абу-Джреф. Во время нападения террористы использовали боевые машины пехоты (БМП) и шесть танков. Однако, агрессия сирийскими военными была отбита, и боевики вынуждены были отойти.

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